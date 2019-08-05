Esad: İdlib'e operasyon düzenleyeceğiz

Suriye'de Beşar Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılara devam ediyor.

Sivillerin hedef alındığı saldırılarda, her hafta onlarca kişi hayatını kaybediyor.

TÜRKİYE'NİN 12 GÖZLEM NOKTASI VAR

Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib'de ilan edilen çatışmasızlık bölgesinde, 12 Türk gözlem noktası bulunuyor.

Ancak Rusya'ya rağmen ateşkese uymayan Suriye ordusu, İdlib'e geniş çaplı operasyon planladığını açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Suriye ordusu, Ankara’nın Soçi mutabakatıyla kendi üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia etti.

TÜRKİYE'YE YENİ GÖÇ RİSKİ

Bölgede şu anda 3 milyona yakın sivil yaşıyor. Esad rejiminin saldırıları yoğunlaştırması durumunda milyonlarca insanın, yine Türkiye'ye doğru göç etme riski var. Bu konuda, BM'den de uyarılar geldi.