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Esad rejimi, Halep'in batısı ve güneyine saldırdı

Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlatıldı.

AA | 17.01.2020 - 13:34..
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Esad ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, karadan Halep'in batı ve güneyindeki sivil yerleşimler ile muhaliflere ait cephe hatlarını yoğun bombardımana tuttu.

BATI VE GÜNEY KIRSALINA YIĞINAK YAPILDI

Söz konusu terörist gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı.

Bölgeye, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmişti.

Esad rejimi, Halep'in batısı ve güneyine saldırdı

RUS SAVAŞ UÇAKLARI DESTEK VERDİ

Halep kırsalına düzenlenen saldırılara dün Rus savaş uçakları da destek vermişti. Rus uçakları, dün ve bugün İdlib'in güneyindeki Maarratürnuman'a gerçekleşen bombardımana da katıldı.

TÜRKİYE SINIRI HATTINA DOĞRU GÖÇ BAŞLADI

Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivilin, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yöneldiği öğrenildi.

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