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Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

Esad rejimine ait savaş uçakları, El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır 6 sivil yaralandı.

İHA | 02.02.2020 - 09:54..
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Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab ilçesine, hava saldırısı düzenledi.

1'i AĞIR 6 SİVİL YARALANDI

Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i ağır 6 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep'in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık dün askeri operasyon başlatmıştı.

Operasyon kapsamında SMO birkaç stratejik askeri noktayı ele geçirmişti.

Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı


Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı


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