Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası taraftarlar sokaklara döküldü. Şehirde adeta bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Çin bir yandan koronavirüse karşı mücadele verirken şimdi de kuş gribi tehdidi başladı.

Çin'in Vuhan kentinde yayılan koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 304 kişi hayatını kaybetti.

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Bakan Turhan: Trabzonspor şampiyon olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu." dedi.