taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Esad Suriye'de genel af kararına imza attı

Belli koşulları olan karara göre asker kaçakları teslim olması halinde aftan yararlanabilecek.

Haber Merkezi | 15.09.2019 - 19:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Esad Suriye'de genel af kararına imza attı

Yarın Ankara'da Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında zirve gerçekleştirilecek.

Zirvenin en önemli gündem maddesi Suriye meselesi olacak.

Bu zirve öncesi Beşar Esad'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Esad, 14 Eylül 2019'dan önce işlenen suçlar için af öngören yasama kararını onayladı.

Sana'da yer alan habere göre, belirli şartlar ve koşullar kapsamında 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçların affedilmesini öngören yasama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla geçerli olacak.

Af kararına ilişkin koşullar şöyle sıralandı:

İdam cezası, ağır hapis cezasına çevrilecek;

Müebbet hapis cezası 20 yıl hapis cezasına çevrilecek;

Üç ay içinde teslim olan ülke içindeki asker kaçakları aftan yararlanabilecek;

Ülke dışındaki asker kaçakları altı ay içinde teslim olursa af kapsamında tutulacak.

DEVLETE KARŞI SİLAHLANANLAR KAPSAM DIŞI

Af kararında kapsam dışı tutulan suçlar ise şöyle sıralandı:

Devlete karşı silahlanmak,

Suriye’ye karşı yabancı devletlerle işbirliği yapmak,

Silahlı gruplara üye olmak,

Uyuşturucu veya silah kaçakçılığından hüküm giymiş olmak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

192
Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

255
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası eleştirisi

578
Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

472
CHP'de gündem yeniden Aylin Nazlıaka'nın affı

CHP'de gündem yeniden Aylin Nazlıaka'nın affı

113
İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

35
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir