Esad Suriye'de genel af kararına imza attı

Yarın Ankara'da Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında zirve gerçekleştirilecek.
Zirvenin en önemli gündem maddesi Suriye meselesi olacak.
Bu zirve öncesi Beşar Esad'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Esad, 14 Eylül 2019'dan önce işlenen suçlar için af öngören yasama kararını onayladı.
Sana'da yer alan habere göre, belirli şartlar ve koşullar kapsamında 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçların affedilmesini öngören yasama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla geçerli olacak.
Af kararına ilişkin koşullar şöyle sıralandı:
İdam cezası, ağır hapis cezasına çevrilecek;
Müebbet hapis cezası 20 yıl hapis cezasına çevrilecek;
Üç ay içinde teslim olan ülke içindeki asker kaçakları aftan yararlanabilecek;
Ülke dışındaki asker kaçakları altı ay içinde teslim olursa af kapsamında tutulacak.
DEVLETE KARŞI SİLAHLANANLAR KAPSAM DIŞI
Af kararında kapsam dışı tutulan suçlar ise şöyle sıralandı:
Devlete karşı silahlanmak,
Suriye’ye karşı yabancı devletlerle işbirliği yapmak,
Silahlı gruplara üye olmak,
Uyuşturucu veya silah kaçakçılığından hüküm giymiş olmak.