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Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu belirten Esad'ın bu mesajı Suriye'deki gelişmeleri etkileyebilir.

Haber Merkezi | 12.05.2019 - 11:14..
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Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

Suriye'deki krizin çözümü Türkiye için büyük önem taşıyor. Bu konuda atılacak her adım ve yaşanan her gelişme coğrafyanın kaderini etkliyor.

Aydınlık gazetesinden Mehmet Yuva, Şam'dan önemli haberlerin olduğunu, çarşamba sabahı Esad'ın, makamında ülkenin resmi ve özel medya temsilcileriyle "özel ve basına kapalı" bir toplantıda buluştuğunu aktardı.

Bu toplantıda Esad'a bölgesel ve dünyadaki gelişmelerle ilgili tüm güncel konular soruldu.

Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

"ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞÜLEBİLİR"

Türkiye’yi ilgilendiren soruları da Esad’a dostları vasıtasıyla sorduğunu belirten Aydınlık yazarı Mehmet Yuva, Esad'ın verdiği cevabı köşesinde paylaştı: "Türkiye önemli bir ülkedir ve Türkiye ile iş birliğine açığız. Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir.

SUBAYLARIMIZ GÖRÜŞTÜ

Türkiye tarafı ile sadece Rusya ve İran üzerinden görüşmüyoruz. Türk ve Suri subayları, birçok noktada buluştu ve görüştü. Bu görüşmelerin en önemlisi Kesab’da (Hatay Yayladağı Hudut Kapısı-Lazkiye Kesab Hudut Kapısı) gerçekleşti."

Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

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