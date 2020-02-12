Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz

Esaj rejiminden yapılan açıklamada, Türkiye'yi İdlib ve Halep'teki Suriye Milli Ordusu'nu destekleyerek Suriye'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı ve karşılık verileceğini açıkladı.

SEVKİYAT ARTTI

Esad rejiminin hain saldırısında 13 asker şehit olurken, TSK gözlem noktaları bulunan İdlib'e askeri ve ekipman sevkiyatını artırdı.

Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, Türk topçusunun desteğiyle Esad rejimine karşı taarruz başlattı.

REJİM HEDEFLERİ VURULUYOR

Bölgede masum insanları hedef alan rejim askerlerinin bulunduğu hedefler vurulurken, dün bir helikopterin düşürülmesiyle de ağır bir darbe aldı.

Rejime ait helikopter düşürüldü