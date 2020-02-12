taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0228
Euro
6.5736
Altın
1565.58
Borsa
119797.82
Gram Altın
303.266
Bitcoin
61634.69

Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz

Esad rejimi, karşı taarruzlarını engellemekle itham ettiği Türkiye'nin saldırılarına cevap vereceğini duyurdu.

REUTERS | 12.02.2020 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Esaj rejiminden yapılan açıklamada, Türkiye'yi İdlib ve Halep'teki Suriye Milli Ordusu'nu destekleyerek Suriye'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı ve karşılık verileceğini açıkladı.

SEVKİYAT ARTTI

Esad rejiminin hain saldırısında 13 asker şehit olurken, TSK gözlem noktaları bulunan İdlib'e askeri ve ekipman sevkiyatını artırdı.

Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz

Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, Türk topçusunun desteğiyle Esad rejimine karşı taarruz başlattı.

REJİM HEDEFLERİ VURULUYOR

Bölgede masum insanları hedef alan rejim askerlerinin bulunduğu hedefler vurulurken, dün bir helikopterin düşürülmesiyle de ağır bir darbe aldı.

Rejime ait helikopter düşürüldü

İlginizi Çekebilir
Çin'de koronavirüsten can kaybı 1114'e çıktı
Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin sözde barış planı metnini çöpe atan Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, Suudi Arabistanlı bazı yazar ve gazetecilerce eleştirildi.
Trump: Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim
ABD Başkanı Donald Trump, Bernie Sanders'ın 'gerçek destekçileri olduğunu', başkanlık seçimlerinde rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg'i tercih edeceğini söyledi.
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
81
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
41
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
38
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
25
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
49
Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
8
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir