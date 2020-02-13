Esad'ın en güvendiği isim: Süheyl Hasan

Suriye'de çıkan iç savaşta Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalmayı başaran Esad rejimi, yıllardır binlerce masum insanı katletti, milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürdü.

ELİNDE BİNLERCE İNSANIN KANI VAR

Rejimin çeşitli bölgelerde yaptığı katliamlardaki en büyük paylardan biri de Süheyl Hasan'ın.

Esad'ın Kaplan Kuvvetleri olarak adlandırdığı özel kuvvetlerin başında olan Süheyl Hasan, birçok kez suikaste uğradı ancak her defasında canlı kalmayı başardı.

Katliamcı Hasan'ın erkeklerle çekilen samimi görüntüleri, sosyal medyaya düştü.

RUSLAR ÖDÜL VERDİ

Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan Süheyl Hasan, Rusya Genelkurmay Başkanı tarafından ödüllendirilmişti.