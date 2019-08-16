Esad'ın kuzeninden itiraf

Esad rejimine karşıtlığı ile tanınan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın amcasının oğlu Firas Esad’dan, bir itiraf geldi.

SOYADLARI 'CANAVAR' ANLAMINA GELİYOR

Firas Esad sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soyadlarının Arapça’da “canavar” anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu ve dedesinin soyadlarını ‘Esad’ olarak değiştirdiğini söyledi.

BELGE SİLİNEBİLİR

Esad’ın kuzeni Firas, fotoğrafın silinme veya kaldırılma ihtimaline karşı, "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir." notunu düştü.

Firas Esad, daha önce yaptığı açıklamasında Esad rejiminin, en az 500 bin sivil ve 100 bin alevi mensubu öldürdüğünü de ifade etmişti.