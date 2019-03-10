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Esad'ın ordusu Sivil Savunma Merkezi'ne saldırdı

İran destekli yabancı terörist gruplar ile hareket eden rejim, topçu saldırısı gerçekleştirdi.

AA | 10.03.2019 - 17:33..
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Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Morik ilçesinde, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi'ne topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir Sivil Savunma gönüllüsü yaşamını yitirdi, merkez ağır hasar alarak hizmet dışı kaldı.

DÜN DE SALDIRI OLDU

Dün de Cisr eş Şuğur'da, muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçağının vurduğu bir Sivil Savunma Merkezi ağır hasar almış, bir gönüllü yaşamını yitirmişti.

Esad'ın ordusu Sivil Savunma Merkezi'ne saldırdı

YILIN BAŞINDAN BERİ 117 KİŞİ ÖLDÜ

Esad rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere, bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 117 sivil hayatını kaybetti, 342'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esad rejiminin garantörü olan Rusya'nın, rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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