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Esad güçleri pazar yerini bombaladı

Suriye'de Esad rejim güçleri, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla bir pazar yerine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, en az 3 sivil yaralandı.

AA | 22.04.2019 - 12:41..
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Esad rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Suriye'nin İdlib kentinin güneydoğusunda yer alan Tel Vasit, El Mansura ve Hırbet El Nakus köylerine yoğun top, roket ve havan saldırısı yaptı.

Esad güçleri pazar yerini bombaladı

BEYAZ BARETLİLERDEN MÜDAHALE

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; rejim güçlerinin, İdlib'in güney kırsalında Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, en az üç sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esad güçleri pazar yerini bombaladı

SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esad rejiminin garantörü olan Rusya'nın, rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Esad güçleri pazar yerini bombaladı

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden, ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Esad güçleri pazar yerini bombaladı

Esad güçleri pazar yerini bombaladı

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