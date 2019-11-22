Eşek nüfusu Çin yüzünden tehlike altında

Hayvan hakları örgütleri, önümüzdeki beş yıl içinde dünyadaki eşek sayısının 5 yıl içinde yarı yarıya azalabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYADA 44 MİLYON EŞEK VAR

Her yıl milyonlarca eşek, derisinden elde edilen jölenin insan sağlığına iyi gelmesi nedeniyle Çin’de katlediliyor. İngiltere merkezli eşekleri koruma örgütü Donkey Sanctuary’nin raporuna göre dünyada şu anda 44 milyon eşek var. Ancak Çin’in eşek derisine yönelik talebi karşılamak için yılda 5 milyona yakın eşeğin kesilmesi gerekiyor.

EŞEK DERİSİNDEN JÖLE BİNLERCE YILDIR KULLANILIYOR

Örgütün raporuna göre 2007’den bu yana Brezilya’daki eşek nüfusu yüzde 27 azalırken, Kırgızistan’da yüzde 53 azaldı. Eşek nüfusunun en hızlı azaldığı ülkeler ise Kenya ve Gana olarak açıklandı. Raporda, eşek derisinden yapılan Ejiao adlı jölenin binlerce yıldır kullanıldığı belirtiliyor. Söz konusu jölenin Çin’de kan dolaşımını hızlandırdığı ve kansızlığa iyi geldiğine inanılıyor.