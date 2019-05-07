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Esenyurt'ta pitbull dehşeti kamerada

Esenyurt'ta iki köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, kolundan yaralandı. Sese çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 07.05.2019 - 11:08..
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İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet Demir, sokakta bulunan pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.

ARACIN ALTINA SAKLANSA DA KURTARILAMADI

Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunu, çeşitli yerlerinden ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, çocuğu köpeklerden kurtardı.

Esenyurt'ta pitbull dehşeti kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA

Dehşet anları, kameraya saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta pitbull dehşeti kamerada VİDEO

Görüntülerde, kamyonun altına giren kıza, iki köpek saldırıyor. Daha sonra buraya gelen bir kadın, köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çığlıkları duyan mahalleli, çocuğu kurtarmak için yalın ayak sokağa çıkıyor. Sokağa çıkanlar, ilk müdahalede bulunan kadınla birlikte köpeği küçük kızdan uzaklaştırıyor.

Esenyurt'ta pitbull dehşeti kamerada

KÖPEĞİN SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

Kolunda derin ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin sahibi Sayinur Muştur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük kızın, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta pitbull dehşeti kamerada

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