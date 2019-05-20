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Eser Yenenler Berfu Yıldız için yeni ev bakıyor

Berfu Yıldız, eski eve gelin gitmek istemedi.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 08:01..
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Eser Yenenler Berfu Yıldız için yeni ev bakıyor

Bekarlık günlerinde Levent'te oturduğu villasında verdiği partilerle gündeme gelen oyuncu Eser Yenenler, hatıralarının olduğu evden çıkmak zorunda kaldı. Hamile kalan sevgilisi Berfu Yıldız'la bir ay önce evlenen Yenenler, yeni ev bakıyor.

DİSKOLU EVE GELİN GİTMEK İSTEMEDİ

Evinin alt katındaki diskodan rahatsız olan Berfu Yıldız, 9 Haziran'da gerçekleşecek düğünden önce yeni eve taşınmak istiyor.  Çift şimdi Kemerburgaz veya Göktürk'te villa arıyor. Eser Yenenler soranlara çocuklarını doğa ile iç içe büyütmek istediklerini söylüyor.

ASLI ENVER MURAT'I O EV YÜZÜNDEN BIRAKMIŞTI

Yenenler'in Evin alt katına yaptırdığı diskodaki eğlenceler çok meşhurdu. Hatta Murat Boz ile Aslı Enver'in arasına bu yüzden kara kedi girmişti. Berfu Yıldız buraya gelin gitmek istemedi.

Eser Yenenler Berfu Yıldız için yeni ev bakıyor

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