Eser Yenenler düğünü Kilyos'ta yapacak

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile oyuncu Eser Yenenler'in, evleneceği mekan belli oldu. Yaz aylarında dünyaevine girmeyi planlayan çift, düğün mekanı olarak Kilyos'u tercih etti.

MİNİK TEKTAŞ DİLE DÜŞTÜ

Nisan ayında sevgilisini ailesinden isteyecek olan Yenenler, Berfu Yıldız'a Finlandiya'da evlenme teklifinde bulunmuş, hatta taktığı tektaşın boyutu alay konusu olmuştu.

UCUZ YOLLU DÜĞÜN

Sosyal medyanın diline düşen Yenenler'in, bu kez de tuttuğu düğün mekanı konuşulacak gibi. Çünkü Kilyos sahil kenarındaki tüm mekanların bütçesi oldukça uygun, hatta ucuz.

100 BİN LİRA DÜĞÜN İÇİN YETİYOR

Kişi başı yemek fiyatı 150-200 TL arasında olan mekanlar, kokteyl için de aynı ücreti istiyor. Yani 300 kişilik bir düğün için cebinizden 100 bin lira ve civarında para çıkması yeterli.

"BERFU İSTİYOR"

Eser Yenenler, verdiği röportajda "Berfu, Kilyos'ta düğün istiyor." açıklaması yaparak, düğün detayı vermekten kaçındı.