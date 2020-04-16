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Eşi Emre Aydın'ın saçlarını kesti

Ünlü şarkıcı Emre Aydın, eşinin saç kesimini çok beğendi.

Haber Merkezi |
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Eşi Emre Aydın'ın saçlarını kesti

Koronavirüs salgını sonrası kendilerini karantinaya alan ünlü isimler, kişisel bakımlarını da yapmaktan geri kalmıyor. Bu zor günleri evinde geçiren ünlülerin tıraşını, aile yakınları yapıyor.

Korona yüzünden 1 aydır berbere gidemeyen Emre Aydın, çözümü saçlarını eşi Eda Köksal Aydın’a emanet etmekte buldu.

"ARA MAKAS ALALIM"

Saçları konusunda çok titiz olduğunu söyleyen Emre Aydın, başta korksa da sonuçtan memnun kaldı: “Aslında çok korkarak oturdum koltuğa ama çok memnun kalktım. Eda bu zamana kadar en beğendiğim kesimlerden birini yaptı. Sanırım ekipmanlarımızı alarak ara makas bile atmaya başlayacağız.”

Eşi Emre Aydın'ın saçlarını kesti

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