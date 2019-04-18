Esin Moralıoğlu: Beni mücevherle kandırabilirler

90'lı yılların aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu, bir programına konuk oldu. 49 yaşındaki eski manken ve oyuncu, merak edilen yeni hayatını canlı yayında anlattı.

İşte Moraloğlu'nun açıklamalarından ara başlıklar...

"EMLAKÇI OLDUM"

"Şu an emlak alıp satıyorum, arsa alıp dükkana çeviriyorum. Bir ayağım Amerika'da. Bir çok manken arkadaşımın elinden parasını alıp, 'önce evin olsun' diyerek ev sahibi yapmışımdır. İstanbul'un artık taşı toprağı altın. 7 tepe oldu 70 tepe. İstanbul'da Kurtköy'den Büyükçekmece'ye nereye yatırım yaparsanız yapın kazanırsınız.





"BOTOKS YAPTIRIYORUM"

Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım. Ekranı özlemiyorum. Benim içimde bir artist yok. Pek çok insan yanıldı. Beni filmlerde oynattılar ama sanatçılık başka türlü bir şey. Onu giyinirsin. Ben iyi bir tüccarım. Bir gün 'modelliği bırakacağım' dedim. Bir gecede jübile bile yapmadan bıraktım. İki yıl Hawaii'de yaşadım.

"ARTIK TAMAMEN BİTTİ"

Eşimle tanıştım. Bir parmak şıklatması 'ben evleneceğim' dedim. 30'uncu gün evlendik, 4 yıl sonra boşandık. 13 yıl aynı çatı altında yaşadık. Artık tamamen bitti. Oyun arkadaşınla beslenebildiğin yere kadar gidiyorsun. Tıkandığın yerde onu idame ettirmek gereksiz.

"PARA GÖRECELİ BİR KAVRAM"

Para göreceli bir kavram. Bill Gates'e göre çok fakir olabilirim, Fatma Hanım'a göre çok zengin olabilirim. Akşam yediğimiz bir tabak yemek. Para kazanmak kolay bir iş demiyorum. Üreten insan kimseye muhtaç olmadan yaşar diyorum. Özel uçakla gitmeyebilirsin, business ile uçmayabilirsin. Ekonomi uç! Hepimiz aynı türbülansa girmeyecek miyiz?

"MÜCEVHERLE KANDIRILABİLİRİM"

Bir aslan kadını olarak mücevher almayı seviyorum. Kiloyla mücevher alırım. Bu konuyla eğleniyorum. Arkadaşıma 'Şöyle bir şey hayal ettim' derim, çizer. Kapalıçarşı'da esnaflar var, onlara yaptırırım. Bazen kendim kullanırım, bazen gönderirim. Ama aldığım her şeyi kendim alırım. Barışma hediyesi falan değil, beni mücevherle kandırabilirler mi?"