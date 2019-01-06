taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.335
Euro
6.0807
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.497

Eski ABD Savunma Bakanı hayatını kaybetti

ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminde, 1977-1981 yıllarında Amerikan ordusuna rehberlik eden eski Savunma Bakanı Harold Brown 91 yaşında California’daki evinde yaşamını yitirdi.

İHA | 06.01.2019 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’nin 14. Savunma Bakanı Harold Brown’ın kız kardeşi Leila Brennet, kardeşinin California eyaletindeki evinde sabah saatlerinde öldüğünü duyurdu.

NÜKLEER FİZİKÇİ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANIYDI

Brown, daha önce John F. Kennedy ve Lyndon B. Johnson yönetimlerinde, 1961-1965 yıllarında Savunma Bakanlığında nükleer fizikçi olarak araştırma ve mühendislik direktörü, 1965-1969 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanı görevlerinde bulundu.

Eski ABD Savunma Bakanı hayatını kaybetti

1981'E KADAR ABD SAVUNMA BAKANIYDI

Brown, Başkan Jimmy Carter yönetiminde ise 1977’den 1981’e kadar Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

Harold Brown, anılarını yazdığı “Star Spangled Security” adlı kitabında 1980 yılında İran’da tanker uçağına çarpan helikopter kazasında 8 ABD askerinin öldüğü başarısız kurtarma girişimini, en büyük pişmanlığı ve hayatındaki en acı verici gün olarak kaleme almıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

85
Kanser olan Esma Esad'ın son hali

Kanser olan Esma Esad'ın son hali

40
ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

32
Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

49
Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda

26
Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

57
Şoför kalp krizi geçirdi, facia son anda önlendi

Şoför kalp krizi geçirdi, facia son anda önlendi

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir