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Eski devlet başkanı para aklamadan gözaltına alındı

Eski Pakistan Devlet Başkanı ve ana muhalefet lideri Asıf Ali Zerdari, kamuya ait paraları sahte banka hesaplarına aktarmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

İHA | 10.06.2019 - 18:48..
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Eski Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTI KARARI

İslamabad Yüksek Mahkemesi, tutuksuz yargılanma talebini reddederek, Zerdari, kız kardeşi Faryal Talpur ve bir grup Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Eski devlet başkanı para aklamadan gözaltına alındı

PARTİ YANLILARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Ana muhalefetteki PPP’nin de eş başkanı olan Zerdari İslamabad’daki evinden alınırken, parti yanlıları yolları kapatarak gözaltını engellemeye çalıştı. Zerdari’nin Pakistan Milli Hesap Verilebilirlik Bürosu tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Eski devlet başkanı para aklamadan gözaltına alındı

PARA AKLAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Suikastla öldürülen eski Başbakan Benazir Butto’nun eski eşi olan Zerdari’nin sahte banka hesaplarıyla para aklama suçundan yargılandığı açıklandı. Devlet Başkanlığını 2008-2013 arasında yapan Zerdari suçlamaları reddederken, lideri olduğu PPP Partisi de suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.

Eski devlet başkanı para aklamadan gözaltına alındı

Eski devlet başkanı para aklamadan gözaltına alındı

Eski devlet başkanı para aklamadan gözaltına alındı

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