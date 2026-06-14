Eski Galatasaraylı Harry Kewell: Avustralya pek çok kişiyi susturdu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşı karşıya geldiği Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Avustralyalı eski yıldız Harry Kewell, Dünya Kupası'ndaki Türkiye - Avustralya karşılaşmasını değerlendirdi.

Kewell, ülkesinin A Milli Takım karşısındaki galibiyetinin ardından dikkat çeken sözler kullandı.

"AVUSTRALYA PEK ÇOK KİŞİYİ SUSTURDU"

Harry Kewell, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu." diye konuştu.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

47 yaşındaki eski futbolcu, 2008-2011 yılları arasında ülkemizde Galatasaray formasını giymişti.

Harry Kewell, Galatasaray formasıyla çıktığı 91 maçta 34 gol ve 17 asistle mücadele etmişti.

Kewell, sarı-kırmızılarda bir de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşamıştı.