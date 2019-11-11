Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında, bir kişinin hareketsiz yattığı görülünce ekiplere haber verildi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekpleri duruma hemen müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset, ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eski İngiliz askeri İstanbul'da öldü VİDEO



TANIDIK İSİM ÇIKTI

Yapılan incelemede cesetin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu olduğu tespit edildi.

KAYITLARA 'YÜKSEKTEN DÜŞME' OLARAK GEÇTİ

48 yaşındaki Le Mesurier'in ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

EŞİNİN İFADESİ

Le Mesurier'in 4 yıldır Türkiye'de bulunduğu belirtilirken; evinin Büyükada'da olduğu, ölü bulunduğu sokakta ise ofisinin yer aldığı kaydedildi. Eşinin ilk ifadesinde, eğitim kurumu bulunan James Gustaf Edward Le Mesurier'in iş yoğunluğu nedeniyle bir süredir stres nedeniyle uykusuzluk yaşadığı, bu nedenle de uyku ilacı kullandığını söylediği öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kadının, saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi.

Le Mesurier ve eşinin kaldığı 3. kattaki home ofise sadece parmak izi ile açılan kapıdan girilebildiği kaydedildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde de olay sırasında binada, sadece çiftin olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuyla ilgili olarak, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.