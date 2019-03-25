Burak Sergen eski karısını nişanlısıyla tanıştırdı

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık bir yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı. Anlaşmalı olarak evliliklerini bitiren çift haberi böyle duyurmuştu:

"ÜÇÜNCÜ ŞAHIŞLAR ARANMASIN"

"Hepinizin bildiği gibi 19 yıllık evliliğimizi iki ay önce tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle ve oğlumuz Cansın'ımızla bu haberi paylaşmak için okulların kapanmasını bekliyorduk ki cuma günü basın bu haberi sizlerle paylaştı.

Biz de bu süreci hızlandırmak zorunda kaldık. Bilin ki 19 yılımızın sonunda biz yine yan yana, omuz omuza bir aile olarak, anne baba olarak yürüyeceğiz . Ayrılığımızda kesinlikle üçüncü şahıslar ya da kırıcı başka sebepler aranmamasını çocuğumuzun sağlığını dikkate alarak rica ederiz.

Sebebimiz ise çözemediğimiz kişisel anlaşmazlıklardır. Yorum ve haber yaparken göstereceğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz..."





SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Burak Sergen, bir ay önce önce kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı.

Bugün Etiler'de gerçekleşen bu buluşmanın fotoğrafları Işıl Sergen ve Nihan Ünsal tarafından sosyal medyada yayınlandı.