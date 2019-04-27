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Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşınca ipler koptu

Taksim Meydanı'nda Fas uyruklu sevgililer kavgaya tutuştu. Kadın, "polis telefon" diye bağırınca çevredeki vatandaşlar, kadının cep telefonunu çaldığını sandıkları adamı yakalayıp dövdü.

DHA | 27.04.2019 - 11:07..
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İstanbul'da yaşayan ve daha önce sevgili olan Fas uyruklu kişiler, bir süre önce ayrıldı. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine adam, sevgilisi ile daha önce beraber çektirdiği fotoğrafı "işte evleneceğim kadın" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşınca ipler koptu

FOTOĞRAFI SİLMEK İSTEMEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Kadın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı görünce eski sevgilisini buluşmaya çağırdı. Taksim Meydanı'nda buluşan eski sevgililer, burada tartışmaya başladı. Kadın, adama sosyal medyada paylaştığı ve cep telefonundaki birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmesini istedi. Adam fotoğrafları silmeyeceğini söyleyince de aralarında kavga çıktı.

Taksim Meydanı'nda 'Fotoğrafımı paylaştın' kavgası İZLE

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN DAYAĞI YEDİ

Türkçe bilmeyen kadın çığlık atarak "polis telefon" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, adamı kadının cep telefonunu çaldığını sanarak yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada kadının çığlıklarını duyup gelen bir polis araya girdi. Öfkeli kadın vatandaşların ve polisin tutuğu eski sevgilisine vurmaya çalıştı.

Haber verilmesi üzerine takviye olarak gelen polis ekipleri, eski sevgilileri ifadeleri için polis merkezine götürdü.

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