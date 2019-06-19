Eski telefonunuzu değerlendirebileceğiniz 10 farklı yol

Eğer yeni bir akıllı telefon satın aldıysanız eski telefonunuzu satmak zorunda değilsiniz. Günümüzde piyasaya çıkan üst seviye telefonlar arasında kaybolan eski akıllı telefonlar, hala işinize oldukça yarayabilir. Peki kullanmadığınız eski akıllı telefonlar ile neler yapabilirsiniz. İşte eski telefonları değerlendirebileceğiniz 10 farklı yol:

1. AKILLI TELEFONUNUZU WEBCAM'E DÖNÜŞTÜRÜN

Kullanmadığınız akıllı telefonunuzu bilgisayar kamerası olarak kullanabilirsiniz. Siz de eski telefonunuzu nasıl webcam olarak kullanabileceğinizi öğrenmek için yukarıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

2. AKILLI TELEFONUNUZU MP3 ÇALAR OLARAK KULLANIN

Kullanmadığınız eski akıllı telefonu değerlendirmenin en iyi yollarından biri de onu MP3 çalara dönüştürmek olacaktır. Telefonlarsa önceden yüklenmiş mp3 oynatma programları zaten mevcut, ancak isterseniz uygulama mağazalarından yeni müzik uygulamalarını indirebilir ve ister internet üzerinden isterseniz de telefonunuza müzik depolayarak MP3 çalara dönüştürebilirsiniz.

3. AKILLI TELEFONUNUZU SESLİ ARAMALARDA KULLANIN

Eski akıllı telefonunuzda herhangi bir SIM kart kullanmıyorsanız, telefonunuza Hangputs veya Skype gibi sesli aramalar yapabileceğiniz uygulamaları indirerek internet üzerinden ücretsiz olarak görüşmeler yapabilirsiniz.

4. TELEFONUNUZU USB MODEM VEYA Wi-Fi NOKTASI OLARAK KULLANIN

Sık sık seyahat ediyor ve cihazlarınızın internete erişmesini sağlamak mı istiyorsunuz? Eğer kullandığınız akıllı telefonu Wi-Fi erişim noktası olarak kullanmak ve bu sayede diğer cihazlarınızın telefonunuzdaki interneti kullanmasını sağlamak istiyorsanız telefonunuzun şarjı oldukça hızlı bitebilir. Ancak aynı yöntemi, eski ve kullanmadığınız bir telefonda deneyerek daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

5. AKILLI TELEFONUNUZU UZAKTAN KUMANDAYA DÖNÜŞTÜRÜN

Akıllı telefonların uzaktan kumanda olarak kullanılabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak telefonları kumanda olarak kullanan kişi sayısı oldukça az. Eğer sizin de yanınızda götürmediğiniz eski bir telefonunuz varsa telefonu, televizyonunuzun yakınında bırakın ve onu uzaktan kumanda olarak kullanın.

Kızılötesi desteğine sahip akıllı telefonlar, internet gerekmeden uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor. Ancak günümüzde çoğu televizyonlar, internet üzerinden telefonlara bağlanarak yönetilebiliyor.

6. AKILLI TELEFONUNUZU DEPOLAMA BİRİMİNE DÖNÜŞTÜRÜN

Eski telefonunuzun hafızasını depolama birimi olarak kullanabilirsiniz. Eğer telefonunuzun dahili hafızası yeterli değilse MicroSD kart ile depolama kapasitesini artırabilirsiniz.

7. BİLGİSAYARLARINIZI ESKİ TELEFONUNUZLA KONTROL EDİN

Evdeyken iş yerinizdeki bilgisayarınızı kontrol etmek veya çalışırken evdeki bilgisayarınıza göz atmak için eski telefonunuzu kullanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Chrome Uzaktan Masaüstü benzeri uzaktan erişim programlarını telefonuza kurabilir ve bilgisayarlarınızın sürekli elinizin altında olmasını sağlayabilirsiniz.

8. ESKİ TELEFONLARINIZI GÜVENLİK KAMERASINA DÖNÜŞTÜRÜN

Kullanmadığınız akıllı telefonunuzu, evinizin herhangi bir yerine sabitleyip güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz. Bu işlemi yerel ağ üzerinden veya bulut tabanlı yapan IP Cam gibi birçok uygulama mevcut. Bu uygulamalar sayesinde evde olmadığınız zamanlarda eski telefonunuz aracılığıyla evinizi canlı olarak kontrol edebilirsiniz. Çok yakında bunu nasıl yapabileceğinize dair sizler için detaylı bir video hazırlayacağız.

9. ESKİ TELEFONUNUZU BİLGİSAYAR HOPARLÖRÜ OLARAK KULLANIN

Akıllı telefonunuzu, bilgisayar kamerası olarak kullanabileceğiniz gibi hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki sesi internet üzerinden nasıl telefonunuza yönlendirebileceğinizi anlattığımız yukarıdaki videoya göz atmanızı öneriyoruz.

10. ESKİ TELEFONUZU ARAÇ TAKİP SİSTEMİNE ÇEVİRİN

Akıllı telefonların hepsinde bulunan GPS ve internet bağlantısı sayesinde, telefonların nerede oldukları internet üzerinden görülebiliyor. Peki aynı yöntemi aracınızda kullanmayı hiç düşündünüz mü? Eğer herhangi bir araç takip sistemi kullanmıyorsanız akıllı telefonunuzu takip sistemine dönüştürebilirsiniz. Kullanmadığınız telefonu aracınızın içine bırakın ve istediğiniz her yerden konumunu takip edin. Şarj sorununu çözebilmek için ise yüksek kapasiteli Powerbank'lar kullanabilir veya telefonunuzu doğrudan araca bağlayabilirsiniz.

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