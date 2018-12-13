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Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi

FETÖ/PDY davasında hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından, Edirne'de teslim olarak F Tipi Cezaevi'ne konulan İstanbul eski Valisi Mutlu, 36 gün sonra serbest bırakıldı.

DHA | 13.12.2018 - 14:28..
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim'de onanmıştı.

36 GÜN SONRA SERBEST

Hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasıyla geçen 7 Kasım günü avukatlarıyla Edirne'ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.

Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi VİDEO

Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi

Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi

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