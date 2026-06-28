Eskişehir'de alkollü yakalanan 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza
Eskişehir'de trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen iki sürücüye 25'er bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetlerine 6 ay süreyle el konuldu.
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Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi sınırları içerisindeki Uludağ Sokak ve İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
DENETİMLERDE İKİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontroller sırasında durdurulan araçlardaki Z.D. ve B.B. isimli sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.
Trafik polislerince yapılan testlerde Z.D.'nin 1, B.B.'nin ise 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi.
25'ER BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETLERİNE EL KONULDU
Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 25'er bin TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca her iki sürücünün de ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)