Eskişehir'de alkollü yakalanan 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza

Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi sınırları içerisindeki Uludağ Sokak ve İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

DENETİMLERDE İKİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontroller sırasında durdurulan araçlardaki Z.D. ve B.B. isimli sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Trafik polislerince yapılan testlerde Z.D.'nin 1, B.B.'nin ise 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi.

25'ER BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 25'er bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca her iki sürücünün de ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi.