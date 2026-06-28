ABD ordusu yine saldırdı: Sirik kentinde patlama sesleri

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilime son verecek mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Ancak bu olumlu adımın ardından sahada yaşanan gelişmeler, sürecin kırılganlığını yeniden gündeme taşıdı.

ABD, Sirik kenti başta olmak üzere İran’ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına saldırılar gerçekleştirmiş, İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarına ilişkin yayımlanan açıklamada bu saldırılar kınamıştı.

İran: ABD'nin düzenlediği saldırılar mutabakatın açık ihlalidir

İRAN’DA PATLAMA SESLERİ: ABD KAYNAKLI OPERASYON AÇIKLAMASI

İran’da yeniden patlama sesleri duyuldu.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Tam savaş bitti derken, ABD ordusu İran'a saldırı başlattı

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: İRAN'IN KEŞM ADASI'NA SALDIRI DÜZENLENDİ

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.

Diğer yandan, birkaç dakika önce saldırıya uğrayan Sirik kentinde 2 yeni patlama sesinin duyulduğu ve seslerin kaynağının henüz belirlenemediği aktarıldı.

CENTCOM: BAŞKOMUTAN'IN TALİMATIYLA SALDIRI DÜZENLEDİK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) saldırılara ilişkin açıklama geldi.

CENTCOM, gerçekleştirilen saldırıların “Başkomutan’ın talimatıyla” yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, İran güçlerinin sabah saatlerinde M/T Kiku adlı gemiye tek yönlü bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediği, Panama bayraklı tanker gemisinin ise Hürmüz Boğazı yakınlarında seyrederken ve 2 milyondan fazla varil ham petrol taşırken hedef alındığı belirtildi.

CENTCOM, ABD’nin önceki gün İran’ın M/V Ever Lovely gemisine yönelik saldırısına karşılık operasyon düzenlediğini, bu süreçte İran’a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı verildiğini ancak İran’ın bunu kabul etmediğini ifade etti.

Açıklamada, “CENTCOM güçleri, ticari deniz taşımacılığına yönelik devam eden İran saldırılarına doğrudan karşılık olarak bugün saldırılar düzenledi” denildi.

ABD askeri uçaklarının İran’a ait askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma tesisleri, insansız hava aracı depolama alanları ve mayın döşeme kapasitesini hedef aldığı bildirildi.

CENTCOM ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden ticari gemi geçişlerinin sürdüğünü, ABD güçlerinin ise “tetikte, etkili ve hazır” durumda olduğunu vurguladı.