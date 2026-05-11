Eskişehir'de kız arkadaşını yakarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Deniz Oktay için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada genç kadının cep telefonu sinyallerinin son olarak Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahalleleri yakınındaki ormanlık alandan geldiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede yapılan aramalarda Deniz Oktay’ın cansız bedeni yakılmış halde bulundu. Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İdris Gökmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında “canavarca hisle tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın Eskişehir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan İdris Gökmen, “Deniz bana saldırmasaydı, küfretmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın “kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.