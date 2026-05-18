Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: 15 tutuklama

Rüşvet ve hırsızlığın sarmal haline geldiği CHP’li belediyelerde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlemişti.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan aralarında Tepebaşı Belediye Belediye Başkan Yardımcısı, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür Vekili ve Tepebaşı Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü'nün de olduğunu 25 şüpheli, 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

15'İ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen 25 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Kripto cihazlar ele geçirildi