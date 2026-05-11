Eskişehir'de toplam 152 bin TL'lik hırsızlık kamerada

Eskişehir'de 'pes' dedirten hırsızlık...

Kentte 11 Nisan tarihinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik polise iki önce çalışma yapıldı.

TOPLAM 152 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, apartman garajından bisiklet, hırdavat ve gıda malzemesi, bina içerisinden elektrikli bisiklet, kontak üzerinde bırakılan motosikletin, ikamet önlerinden ayakkabı ve asma kilit hırsızlığı ile birlikte toplam 152 bin 300 TL maddi zarar tespit edildi.

Hırsızlık anı ise bir ikametin güvenlik kamerasına yansırırken, şüpheli şahsın elinde içeceği ile rahat tavırları dikkat çekti.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Altı ayrı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.