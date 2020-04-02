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Esra Balamir: Sanırım ben de koronavirüs oldum

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ünlüleri de hasta etmeye devam ediyor.

Haber Merkezi |
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Esra Balamir: Sanırım ben de koronavirüs oldum

Demet Akalın ile yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Esra Balamir'in, bu sıralar beraber takıldığı arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Esra Balamir'e de test yapıldı ve test sonuçlarını bekliyor.

Esra Balamir: Sanırım ben de koronavirüs oldum

"SONUCUMU BEKLİYORUM"

Sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşıma koronavirüs testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."

DEMET GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Esra Balamir, uzun bir süre Demet Akalın'ın evinde yaşamıştı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir, kendi evine dönmüştü.

Esra Balamir: Sanırım ben de koronavirüs oldum

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