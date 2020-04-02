1 88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu." dedi.

2 Sabahattin Ali kimdir Kürk Mantolu Madonna ile gönlümüze taht kurmuş, daha nice güzel eserin ardından o güzel beyninden çıkanlara darbelerle yaşamı son bulmuş Sabahattin Ali’nin hayat hikayesidir.

3 Esra Balamir: Sanırım ben de koronavirüs oldum Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ünlüleri de hasta etmeye devam ediyor.

4 Dybala: Ronaldo'ya senden nefret ediyoruz dedim Dybala, Ronaldo ile ilk tanıştığında kendisine neler söylediğini anlattı. Arjantinli yıldız, "Beni çok şaşırttı aslında, daha farklı biri olmasını bekliyordum" dedi.

5 Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı Hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan spor salonunu kendileri için özel olarak açtırarak spor yaptı.

6 İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi Vali Ali Yerlikaya, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının dinlenmesi İçin 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini belirtti.