Esra Balamir: Sanırım ben de koronavirüs oldum

Demet Akalın ile yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Esra Balamir'in, bu sıralar beraber takıldığı arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Esra Balamir'e de test yapıldı ve test sonuçlarını bekliyor.
"SONUCUMU BEKLİYORUM"
Sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Arkadaşıma koronavirüs testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."
DEMET GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ
Esra Balamir, uzun bir süre Demet Akalın'ın evinde yaşamıştı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir, kendi evine dönmüştü.