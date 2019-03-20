Teknoloji Tarihi - 3.Bölüm: ''Esrarengiz ışınlanma: Philadelphia Deneyi''

28 Ekim 1943 tarihinde Philadelphia şehir limanında yapıldığı iddia edilen esrarengiz deney, yıllardır birçok filme ve kitaba konu oldu. İddialara göre deney sırasında USS Eldridge isimli bir donanma gemisi, sis bulutu içinde kaybolup birkaç dakika içerisinde 600 kilometrelik Norfolk Deniz Üssü'nde ortaya çıktı.

Gökkuşağı Projesi (Rainbow Project) adıyla da bilinen bu deney, resmi makamlar tarafından defalarca yalanlanmasına rağmen, tarihin en çok merak edilen konularından biri oldu. Yoksa gemi gerçekten ışınlanmış mıydı?

İDDİALAR NASIL ORTAYA ATILDI?

Carlos Miguel Allende isimli bir denizci, deneye gözlem gemisi olarak katılan SS Andrew Furuseth adlı şilepte görevli olduğunu ve baştan sona kadar bu esrarengiz olaya şahit olduğunu açıklamasıyla olaylar başladı. Söylentilerin hızlı bir şekilde yayılmasından sonra bütün halk, bu esrarengiz deneyin gerçek olup olmadığını artık daha ciddi bir şekilde sorgulamaya başladı.

DENEYİN HAZIRLIK AŞAMASI

İkinci dünya savaşını öngören ABD hükümeti, düşmanın gemileri fark etmemesi için radarlarda görünmez olmalarını istiyordu. İddialara göre hükümet bu konuda başta Nikola Tesla olmak üzere dönemin bilim insanlarından yardım istedi. Yaklaşık 10 yıl bu deney üstünde çalışıldıktan sonra nihayet sona gelindi ve 1943 yılında deneyin yapılması kararlaştırıldı.

Deneyin temelinde, nesneler arası çekim esası ve elektromanyetizma üzerine kurulan Einstein'ın Birleşik Alan Teorisi yer alıyor. Hatta iddialara göre Albert Einstein da deneyin hazırlık süresine katkı veren bilim insanları arasında bulunuyordu.

DENEY İÇİN SON HAZIRLIKLAR

Bilim insanları, çok güçlü bir elektromanyetik alan oluşturup gemi üzerine gelen ışığı ve radar sinyallerini kırarak veya bükerek optik görünmezlik sağlamak amacıyla Birleşik Alan Teorisi'ni gemiye uygulamak için çalışmalar yaptı.

Bu doğrultuda USS Eldridge isimli gemi, vericiler, jeneratörler, güç yükselticiler, özel eşleme ve modülasyon devreleri ve elektromanyetik alan oluşturabilecek tonlarca ekipman ile donatıldı. Bilim insanlarına göre, kırılmış ışınlar ve radyo dalgaları gemiyi saracak ve sonuçta gemi görünmez olacaktı.





DENEYİN GERÇEKLEŞME AŞAMASI

İddialara göre 22 Temmuz 1943'te sabah 09:00 sularında gemide bulunan tonlarca jeneratöre güç verilerek deney başladı. Kuvvetli bir elektromanyetik alan ile çevrilen gemi, aniden beliren yeşil bir sisin içinde mürettebatıyla birlikte gözden kayboldu.

En başta belirttiğimiz ve olaya şahit olduğunu iddia eden denizci Carlos Miguel Allende, gökbilimci ve doktor Morris Jessup'a bir mektup göndererek şunları anlattı:

''Yeşil bir sis ile çevrilen gemi bir anda ortadan kayboldu. Daha sonra ise ne sis ne de gemi ortadaydı. Bomboş bir denize bakıyorduk. Bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ise korkudan paniğe kapıldı. Gemi ve mürettebatı hem radarda hem de gözlerimizin önünde yok olmuştu. Ardından 15 dakika sonra jeneratörlerin kapatılması emri verildi ve o yeşil sis tekrar ortaya çıktı ve USS Eldridge gemisi tekrar görülmeye başladı.''





GEMİ NEREYE KAYBOLDU?

15 dakika kaybolup tekrar geri gelen gemi nereye gitmiş olabilirdi? Denizci Miguel Alende, Dr. Jessup'a gönderdiği mektupra sözlerine şöyle devam etti:

''Yeşil sis tekrar azalmaya başlayıp gemi ortaya çıktıktan sonra bir şeylerin tuhaf gittiği çok belliydi. Panikle gemiye yanaştık ve mürettebatın çoğunun gemiden sarkıp kustuğunu gördük. Diğer mürettebat ise geminin güvertesinde sanki bilinçlerini yitirmiş gibi dolaşıyordu. Daha sonra ise yetkililer gelerek mürettebatı oradan uzaklaştırdı.''

'' Gemi kaybolduktan hemen sonra 640 kilometrelik bir uzaklıkta yer alan Norfolk limanında ortaya çıktı. Nortfoik limanında birkaç dakika beliren gemi tekrar ortadan kaybolarak başladığı yere geri döndü. Deney sırasında ise bazı gemiciler ortadan kayboldu ve geri gelmedi. Bazı gemiciler ise aklını yitirdi.

Miguel Alende 'nin iddiasına göre USS Eldridge adlı gemi, Philedalphia limanından 640 km ötedeki Norfolk askeri deniz üssüne gidip tekrar gelmiş ve bu olay birkaç dakika içerisinde olmuştu.

DR. JESSUP'IN SIRLARLA DOLU ÖLÜMÜ

1959 yılında Dr. Jessup, arkadaşı Mason Valentine'e bu esrarengiz deney ile ilgili kesin bir sonuca ulaştığını ve acilen buluşmaları gerektiğini söyledi. Ancak ertesi gün belirlenen bu buluşma hiç gerçekleşmedi. Çünkü Dr. Jessup, aynı gün arabasında ölü bulundu.

Polis raporlarına göre Dr. Jessup, arabasında egzoz gazıyla intihar etmişti ve bahsettiği Philadelphia Deneyi ile ilgili notlar arabasında yoktu. Arkadaşları ise Jessup'un asla intihar edecek biri olmadığını söyledi.

Dr. Jessup tam deneyi çözdüm derken bir anda neden intihar etmişti? Yoksa bu deneyin ortaya çıkmasını istemeyen güçler onu bilerek mi öldürmüştü? Bu olaydan herhangi bir sonuç çıkmadı ve kayıtlara intihar olarak geçti

ABD hükümeti Philadelphia deneyinin yapıldığını veya böyle bir proje üzerinde çalışıldığını hiçbir zaman kabul etmedi. Bu esrarengiz deney, ardında bıraktığı sırlar nedeniyle tarihin en gizemli olayları arasında yerini aldı.

Teknoloji Tarihi'nin 3. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde, yepyeni tarih yolculuklarıyla karşınızda olacağız.

Teknoloji Tarihi köşemizin diğer bölümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Tarihi 1. bölüm: Netflix'in 1997'den günümüze uzanan serüveni

Teknoloji Tarihi 2. bölüm: Samsung Galaxy S serisinin 10 yıllık tarihi



