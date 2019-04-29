Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü

Amhara Medya Ajansının (AMMA) haberine göre, ülkenin batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde Amhara ve Gumuz etnik grupları arasında 3 gün boyunca süren çatışmalarda 17 kişi öldü.

ÇATIŞMA ÜCRET ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKTI

Silahlı çatışmanın yanı sıra çok sayıda ev de ateşe verildi, federal kuvvetlerin bölgeye konuşlanmasıyla şiddet olayları sona erdi. Çatışmaların bir kamyon şoförüyle müşteri arasında yaşanan ücret anlaşmazlığı sonrasında patlak verdiği aktarıldı.

ETNİK ÇATIŞMALARDA 2,2 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre, ülkede çoğunluğu etnik çatışmalar nedeniyle yerinden olan 2,2 milyon kişi bulunuyor.