taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9559
Euro
6.6576
Altın
1279.2
Borsa
94626.14
Gram Altın
244.673

Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü

Etiyopya’nın batısında iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 29.04.2019 - 17:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Amhara Medya Ajansının (AMMA) haberine göre, ülkenin batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde Amhara ve Gumuz etnik grupları arasında 3 gün boyunca süren çatışmalarda 17 kişi öldü.

ÇATIŞMA ÜCRET ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKTI

Silahlı çatışmanın yanı sıra çok sayıda ev de ateşe verildi, federal kuvvetlerin bölgeye konuşlanmasıyla şiddet olayları sona erdi. Çatışmaların bir kamyon şoförüyle müşteri arasında yaşanan ücret anlaşmazlığı sonrasında patlak verdiği aktarıldı.

Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü

ETNİK ÇATIŞMALARDA 2,2 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre, ülkede çoğunluğu etnik çatışmalar nedeniyle yerinden olan 2,2 milyon kişi bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

134
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

303
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

81
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

486
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

216
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir