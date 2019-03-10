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Etiyopya'ya ait yolcu uçağı düştü

Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden uçak havalandıktan 6 dakika sonra yere çakıldı.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 11:31..
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Etiyopya'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü.

Adis Ababa'dan havalanan yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gidiyordu.
Uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı. Etiyopya Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabı da yolcu uçağının düştüğünü doğruladı.

Açıklamada taziye mesajına da yer verildi. Ancak kaza sonrası kurtulan olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

2010'DAKİ KAZADA 90 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2010 yılında yine Etiyopya Havayollarına ait bir Boeing 737 tipi uçak Lübnan'dan Addis Ababa'ya giderken Akdeniz'e düşmüştü. Uçaktaki 82'si yolcu 8'i mürettebat 90 kişi hayatını kaybetmişti.

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