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Etna Yanardağı aktif duruma duruma geçti

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, tekrar lav ve kül püskürmeye başladı.

AA | 30.05.2019 - 12:57..
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Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna'nın güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metreye lav ve kül püskürdüğü bildirildi.

TİTREME ORTA-YÜKSEK DEĞERLERDE

İtalya'nın Ansa ajansının bölge yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Etna'nın iç magmatik kanallarındaki titremenin orta-yüksek değerlerde olduğu ve azalma eğiliminde devam ettiği belirtildi.

Etna Yanardağı aktif duruma duruma geçti

"PATLAMALARDA YENİ AŞAMADAYIZ"

Ulusal Coğrafik ve Volkanik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Eugenio Privitera da basına yaptığı değerlendirmede, "Etna'daki patlamalarda yeni bir aşamadayız. Bu kısa zamanda bitebilir, aylar da sürebilir. Bölgede yaşayanlar için herhangi bir tehlike arz eden bir durum bulunmuyor ama güvenlik için turist akışını kontrol altında tutmak gerekiyor." dedi.

Etna'nın mevcut durumda bölgedeki Katanya havaalanında ulaşımı engellemediği açıklandı.

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