Euro Truck Simulator 2'ye Türkiye haritası geliyor

SCS Software tarafından piyasaya sürülen bir kamyon simülatörü oyun serisi olan Euro Truck Simulator serisinin ikinci oyunu olan ETS 2'de, birçok Avrupa ülkesi yer almasına rağmen bunların arasında Türkiye bulunmuyordu.

Her ne kadar birçok mod geliştiricisi kendi Türkiye haritasını yama olarak oyuna eklese de resmi olarak Türkiye haritasının oyunda olmaması, özellikle Türk oyunseverler için eksik bir noktaydı.

Geçtiğimiz mayıs ayında açıklama yapa Geliştirici SCS Software, YouTube kanalında yayınladığı aşağıdaki video ile Euro Truck Simulator 2 oyununa Türkiye haritasının geleceğini doğrulamıştı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Road to the Black Sea ismi verilen yeni DLC paketiyle oyuna Romanya ve Bulgaristan haritası eklenirken, ülkemizden şimdilik sadece Trakya bölgesi oyunda yer alacak. Türkiye'nin diğer bölgeleri de daha sonra kademeli olarak oyuna eklenecek.

İstanbul'un da yer alacağı Road to the Black Sea DLC paketi, 5 Aralık 2019'da oyunseverlerle buluşacak.

DLC paketini detaylı olarak incelemek için Steam sayfasına göz atabilirsiniz.

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