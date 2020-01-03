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Euronews muhabiri dalga konusu oldu

Sosyal medyada, "Made in Turkey" yazılı ürünleri almayacağını söyleyen Euronews muhabiri Gülsüm Alan Türkiye'yi boykot ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 20:14..
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Euronews muhabiri dalga konusu oldu

Avrupa'da yaşayan muhaliflerin akıllara zarar söylemlerine bir yenisi daha eklendi.

Ülkemizde yayın yapan Fransız sermayeli Euronews'in muhabiri Gülsüm Alan Avrupa'nın sömürgecilikle dolu tarihinden bir haber mesleğini sürdürürken Türkiye'yi nasıl karalarım diye akla mantığa sığmayacak bir tweet attı.

Euronews muhabiri dalga konusu oldu

"TÜRKİYE'Yİ BOYKOT EDİYORUM"

Alan, attığı tweette ''Bugün alışverişe çıktım, indirimler başladı...Kıyafetlerin üzerinde hep "Made in Turkey" yazıyor. Hic birini almadım çünkü o ülkede, benim ülkemde çocuklar eziliyor, hırpalanıyor, köle gibi çalıştırılıyor...Boykot ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Euronews muhabiri dalga konusu oldu

Euronews muhabiri dalga konusu oldu

Euronews muhabiri dalga konusu oldu

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