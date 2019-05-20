Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na, Madonna'nın konseri sırasında şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin Filistin bayrağıyla sahneye çıkması damga vurdu.

İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri de Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı.

BOYKOTLARA RAĞMEN SAHNEYE ÇIKTI

Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.

Amerikalı şarkıcının seslendirdiği "Gelecek" (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçı dikkati çekti. Bu dansçıların birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer alması adeta Eurovision finalinin önüne geçti.

ORGANİZATÖRLER CEZAYI GÜNDEME ALDI

Bütün bu gelişmeler İsrail'de belli bir kesimin üzülmesine yol açtı. Organizatörler siyasi bir eylem olduğu gerekçesiyle bu yapılanların değerlendirileceğini ve cezalandırılabileceğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL OLMAYABİLİRLER

Cezanın 'men' şeklinde olabileceği belirtiyor.

Eğer bu ceza verilirse İzlanda önümüzdeki yıl yarışmaya katılamayacak.

Eurovision finalinde Madonna ve İzlanda'dan Filistin protestosu VİDEO