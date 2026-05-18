Ev, araba aldırdı: Toprakta bulabilen rahat ediyor

İlçede yaşayan ve "Dolaman kurdu" lakabıyla tanınan 43 yaşındaki Sait Alkış, 25 yıldır trüf mantarı türü olan dolaman (kuzugöbeği, domalan, keme) topluyor.

Tecrübesi sayesinde toprağın altındaki dolamanları kolayca tespit edebilen Alkış, diğer toplayıcılar günde en fazla 10 kilogram bulabilirken, el değmemiş arazileri gezerek günlük ortalama 40 kilograma ulaşabiliyor.

Dolaman mantarını 25 yıldır topladığını söyleyen Sait Alkış, "Yağışların yağmasıyla dolaman mantarını topluyoruz. 2007’de topladım. Araba, ev aldım. 2024’de topladım, arsa aldım. Bu yıl havaların yağışlı olmasından dolayı güzel oldu. Ankara, Polatlı, Yunak, Kırşehir, Eskişehir’de geziyoruz, kamp kuruyoruz, 3-4 gün kalıyoruz. 4 arkadaş 150-200 kilo dolaman topluyoruz. Günlük ise 35-40 kilogram dolaman topluyorum. Fiyatı da bin 500 – bin 700 lira değişiyor" dedi.

Elindeki demirle dolamanın olduğu yeri tespit ettiğini belirten Alkış, "Toprağından ve arazinden anlıyorum. Türkiye’nin her tarafından sipariş geliyor. Vatandaşlara kargoluyoruz, gönderiyoruz. Bunun çok güzel böreği, közde kebabı, tavada kavurması, her çeşit güzel yemeği olur. Proteinli, çok yararlı bir mantar. Vatandaşların olmadığı yerde 1.5 kilogram civarında büyüklüğü olur. Bu sene de 25 Mart gibi başladık, bugüne kadar 2.5 ton civarında topladık" diye konuştu.