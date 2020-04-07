Evde çalışırken sağlıklı beslemenin yolları

Evde çalışırken beslenme düzenimizi kontrol altında tutmak zor olabilir. Evde, ofise göre daha rahat hissederiz ve yiyecekler de sürekli elimizin altında bulunur. Ofisten farklı olarak, bütün gün bir şeyler atıştırmakta özgürüz ve buzdolabı da bizim emrimizde. Ancak bu alışkanlık kilo almamıza neden olabilir, üretkenliğimizi durdurabilir ve sağlığımızı bozabilir.

MUTFAKTAN UZAK BİR ALANDA ÇALIŞIN

Mutfakta veya mutfağa yakın bir alanda çalışmayın. Çalışma masanızı mutfağa uzak bir alana kurmaya çalışın. Sürekli görüş alanınızda olan bir buzdolabı, sizi sürekli yanına çekebilir. Eğer çalışma alanınızdan buzdolabını görmek durumundaysanız, mutfağın bir sonraki öğüne kadar kapalı olduğunu kendinize hatırlatmak için buzdolabınıza bir not yapıştırın.

YEMEK PLANI YAPIN

Öğünlerinizi ve atıştırmalık zamanlarınızı planlayın. Ne zaman kalkacağınızı, egzersiz yapacağınızı, duş alacağınızı planladığınız gibi ne zaman yemek yiyeceğinizi belirleyin. Öğleye doğru bir atıştırmalık ile ara öğün yapmayı seviyorsanız, bunu planlayın. Eğer öğleden sonra bir şeyler atıştırmak isterseniz , bunun için de plan yapın. Ofisteki gibi davranmaya çalışın. Ofiste gün boyu bir şeyler atıştıramazsınız, bu yüzden evde de aynı şekilde davranın.

Mümkünse, yemeklerinizi vaktinden önce hazırlamaya çalışın, tıpkı normal çalışma günlerinizdeki gibi bir menü planlayın. Biraz yeşillik, önceden hazırlanmış bir sebze çorbası, fırın tavuk ve belki biraz işlenmemiş kuruyemiş. Ya da belki de öğle yemeği için peynirli omlet yapmaya karar verdiniz. Mutfağınızda sağlıklı besinler bulundurun. Böylece sağlıklı ve lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz.

Besleyici yiyeceker tercih edin. Dengeli, besleyici yiyecekler daha üretken olmamızı sağlar. Daha uzun süre tok tutar ve odaklanmamıza yardımcı olur. Yediğiniz ve içtiğiniz her şeyin ruh halinizi ve gün içindeki enerji seviyenizi etkileyeceğini unutmayın. Protein, sağlıklı yağlar, meyve ve sebzelere odaklanın. Menünüzü önceden planlamak, açken gözünüze lezzetli ve hızlı görünen her şeyden kaçınmayı kolaylaştırır.

SUSUZ KALMAYIN

Bol bol su için. Susuz kalmak, baş ağrılarına ve yorgunluğa neden olabilir. Tıpkı ofisteki masanızda bulundurduğunuz su şişesi gibi, evde de çalışma alanınızda her zaman su bulundurun. Elinizin yakınında hazır su bulunması, içme olasılığınızı yükseltir. Ve LÜTFEN şeker yüklü soda ve meyve sularından uzak durun.

Çok fazla kafein tüketmemeye çalışın. Çalışma esnasında sürekli kahve içmek harika bir fikir gibi görünebilir, ancak kafeine karşı dikkatli olun. Çok fazla kafein anksiyeteye, baş ağrılarına ve yorgunluğa neden olablir. Bazılarımız uyanabilmek, bazılarımız ise gerginliğimizi atmak için sarılırız kahveye ancak günde en fazla iki fincan kahveyi geçmemeye çalışın.

ABUR CUBURDAN UZAK DURUN

Mutfağınızda abur cubur bulundurmayın. Abur cuburları evinize tıpkı bir otomat gibi stoklamayın. Bu sadece gereksiz yere yemenize yol açar. Abur cuburları evinizden uzak tutmak için elinizden gelenin en iyisini yapın, gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

İş arkadaşlarınız fiziksel olarak sizinle aynı ortamda olmadığı için öğle tatilinizde çalışmaya devam etmek cazip gelebilir. Bunu yapmayın! Bir yemek sırasında dikkatin dağılması, aşırı yemeye ve tokluğun yol açabilir. Bunun yerine, öğle yemeğinin tadını çıkarmak ve birkaç dakika dinlenmek için işinize ara verin. Böylece yemekten daha çok keyif alabilir ve iş gününüzün geri kalanına daha motive bir şekilde devam edebilirsiniz.

4 YAPRAKLI YONCA MODELİ

Yemekten önce atıştırmalıkları ve yemekleri dışarı çıkarın. Asla torbadan veya orijinal ambalajından yemeyin, çünkü porsiyonları bu şekilde kontrol etmek çok daha zor. Yemekler için sağlıklı tabak yöntemini deneyin. 4 yapraklı yonca olarak adlandırdığımız sağlıklı tabağınızı dörtte biri süt grubu, dörtte biri et-yumurta-kurubaklagil grubu, dörtte biri sebze ve meyve grubu ve kalan dörtte biri de ekmek ve tahıl grubu olmak üzere tasarlayın.