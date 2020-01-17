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Evde eğitim gören engelli kardeşler karne aldı

Çankırı'da evde eğitim gören bedensel engelli Lütfi Eren ve Ümmet Gazi kardeşler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü'nden aldı.

DHA | 17.01.2020 - 17:57..
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Çankırı'da, Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Ümmet Gazi ve 10'uncu sınıf öğrencisi Lütfi Eren Gazi kardeşler, bedensel engelli olmaları nedeniyle eğitimlerini evlerinde alıyor.

HAFTADA ÜÇ GÜN EĞİTİM ALIYORLAR

Haftanın 3 günü 2 öğretmenden okuma-yazma eğitimi alan bedensel engelli kardeşler, karne heyecanını da evlerinde yaşadı.

Bedensel engelli kardeşleri ziyaret ederek karnelerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, zorunlu eğitim çağında olan ancak bedensel engelinden dolayı örgün eğitime devam edemeyen öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulduğunu belirtti.

Evde eğitim gören engelli kardeşlerin karne heyecanı -1

ÖZEL GÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

İl genelinde bu yıl 17 öğrencinin evde eğitim gördüğünü kaydeden Öztürk, "Karnelerin dağıtıldığı bu özel günde bizler de bu hizmetten faydalanan sevgili öğrencilerimiz Ümmet Gazi ve Lütfi Eren Gazi'yi evinde ziyaret ederek karnelerini ve hediyelerini vermek istedik. Evde eğitim hizmetinden faydalanan değerli öğrencilerimize başarılar diler, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek veren ve destek olan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize, çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil dönemi yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.

Ümmet ve Lütfi Eren Gazi kardeşler de, Öztürk'e teşekkür ederek karne almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

 


Evde eğitim gören engelli kardeşlerin karne heyecanı -2

Evde eğitim gören engelli kardeşlerin karne heyecanı -3

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