Tekno 'on' 17. Bölüm - ''Evden çalışırken kullanabileceğiniz 10 mobil uygulama''

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında, binlerce insan yaşamını yitirdi.

Şu anda daha çok Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kalan işletmeler, evden çalışma sistemine geçerek hem çalışanlarını koruyor hem de virüsün daha fazla yayılmasını engelliyor.

Biz de evden çalışan okuyucularımızın işlerine yarayabilecek 10 farklı mobil uygulamayı listeledik.

1. İŞ PLANLAMA VE TAKİBİ İÇİN: TRELLO

İşlerin organize edilerek kolayca takibini sağlayan Trello isimli uygulama, yapılacak işleri, tamamlananları ve gelecek dönem hedefleri aynı ekranda göstererek, işlerin rahatlıkla organize edebilmesini sağlıyor.

Bir proje yönetim aracı olarak nitelenen Trello, ister web arayüzünden istenirse de mobil cihazlar üzerinden kolayca kullanılabiliyor.

2. ÇALIŞANLARIN VAZGEÇİLMEZ İLETİŞİM ARACI: SKYPE

İş dünyasının vazgeçilmez iletişim uygulamaların başında gelen Skype, internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan popüler bir uygulamadır.

Uzun zamandır iş dünyasında sıklıkla tercih edilen bu uygulama; HD görüntülü çağrılardan dil çevirilerine, görüntülü konuşma sırasında ekran paylaşımından dosya aktarımına kadar birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.

3. GOOGLE OLMADAN YAPAMAM DİYENLERE: GOOGLE HANGOUTS

2013 yılında Google tarafından kullanıcılarla buluşturulan Google Hangouts, anında mesajlaşma ve görüntülü görüşme platformu olarak tanınıyor. Google Hangouts, bir grup insanın video konferans ekipmanı kurmasına gerek kalmadan iletişimde olmasını ve toplantı yapmasını kolaylaştırıyor.

4. DEPOLANACAK DOSYA ALANI KALMAMIŞ OLANLAR İÇİN: GOOGLE DRIVE

Google’ın dosya depolamaya ve düzenlemeye yarayan hizmeti Google Drive, dosya ve belgelerin bulut ortamında depolanmasına ve paylaşabilmesine olanak sunuyor. Kolay kullanımı ile dikkat çeken uygulamayı kullanmak için bir Gmail hesabına sahip olmanız gerekiyor.

5. İLETİŞİMİ KOPARMAK İSTEMEYENLER İÇİN: WHATSAPP

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iletişim denince ilk akla gelen mobil uygulamaların başında geliyor.

İş dünyasında ve bireysel görüşmelerde oldukça yoğun kullanılan uygulama, aynı zamanda web uygulaması sayesinde bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.

6. UZAKTAN TOPLANTI VE KONFERANS İÇİN: ZOOM

Zoom, bulut iletişimi kullanarak uzaktan konuşma ve görsel konferans hizmeti sunan popüler bir uygulamadır. Koronavirüs nedeniyle bir anda popüler hale gelen uygulama; uzaktan toplantı, konferans, webinar ve platformlar arası dosya paylaşımı gibi konularda oldukça başarılı.

7. PLANLARINIZI ORGANİZE ETMENİN YOLU: WUNDERLIST

Wunderlist, planlarınızı organize etmenin en kolay yollarından biridir. Kişisel ve profesyonel iş takip listeleriniz için basit bir arayüzle kolay bir kullanım sunan uygulama, hatırlatma özelliği ile herhangi bir şeyi unutmanızı engelliyor. Ayrıca uygulama sayesinde diğer kullanıcılarla oluşturduğun planı paylaşabiliyor ve ortak hareket edebiliyorsunuz.

8. BASKIYI EVE TAŞIYIN: CAMSCANNER

CamScanner, basılı kağıtlarınızı hızlıca göndermeniz adına size oldukça kolay bir deneyim sunuyor. Fotoğrafını çektiğiniz belgenin sınırlarını otomatik olarak algılayan uygulama, çektiğiniz fotoğrafları çeşitli formatlara dönüştürerek baskıya uygun hale getiriyor.

Birçok platformla entegre olan CamScanner sayesinde, dökümanınızı istediğiniz kişilerle istediğiniz formatta kolayca paylaşabiliyorsunuz.

9. EKİP RUHUNU EVDE DE YAŞAMAK İSTEYENLERE: SLACK

Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulamasıdır. Ekip içi paylaşımı rahat bir şekilde yapmanızı sağlayan uygulamada, çeşitli toplantılar yapabilir veya işleri ekibinize atayabilirsiniz.

10. ÇALIŞIRKEN SAĞLIKLI KALMAK İSTEYENLERE: SWORKIT

Evden çalışırken sağlığınız için spor yapmanız oldukça önemli. Sworkit, basit arayüzü ve deneyimli eğitmenleri sayesinde evde spor yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. İstediğiniz tarzda dersi seçerek kendi programınızı oluşturabileceğiniz uygulama, sizi tanıyarak size özel çalışmalar da belirliyor.