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Evden çalışırken ofiste olduğunuzu hissettiren web sitesi

Ustaca düzenlenmiş yeni bir web sitesi, evden çalışanlar için yeniden ofis ortamını yaratıyor.

Haber Merkezi |
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Evden çalışırken ofiste olduğunuzu hissettiren web sitesi

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evden çalışma sistemine geçti. Eğer iş yerinizi özlediyseniz veya ev ortamında konsantre olamıyorsanız, size ofis ruhunu yeniden yaşatacak bu web sitesine göz atabilirsiniz.

Berlin merkezli bir ajans tarafından geliştirilen site, evden çalışırken odaklanmanıza yardımcı olacak modern ofis hayatının yatıştırıcı tonlarını sizlere sunuyor.

web

OFİS SESLERİ ÜRETİYOR

Web sitesinin en güzel yanı ise tamamen interaktif olması. Tıkladığınız birçok alet ve eşyanın sesini duyabiliyorsunuz. Örneğin fotokopi makinesinin nazik uğultusunu duyabilir veya klavye seslerini dinleyebilirsiniz.

Daha da iyisi, sanal ofisinizde olmasını istediğiniz iş arkadaşı sayısını sağ alt köşeden seçebilir ve sol alt taraftaki oynat simgesine tıklayarak kendinizi ofisteymiş gibi hissedebilirsiniz. Söz konusu web sitesine gitmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

Evden çalışırken ofiste olduğunuzu hissettiren web sitesi

Evden çalışırken ofiste olduğunuzu hissettiren web sitesi

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