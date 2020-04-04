Evden çıkmadan ziyaret edip gezebileceğiniz 10 müze

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda. Biz de sizler için oturduğunuz yerden gezebileceğiniz 10 farklı müzeyi listeledik.

Müzeyi ziyaret et bağlantısına tıkladığınızda, fotoğraflarda yer alan okları kullanarak istediğiniz yöne gidebilirsiniz.

1. GUGGENHEIM MÜZESİ - İSPANYA

2. MUSEE DE O'RSAY - FRANSA

3. ULUSAL MODERN SANATLAR MÜZESİ - GÜNEY KORE

4. BOBOLI BAHÇELERİ - İTALYA

5. MACHU PICCHU - PERU

6. MUSEU ARTE DE SAO PAULO - BREZİLYA

7. DOLORES OLMEDO - MEKSİKA

8. CHICAGO SANAT MÜZESİ - ABD

9. VERSAY SARAYI - FRANSA

10. TOKYO ULUSAL MÜZESİ - JAPONYA