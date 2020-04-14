Evdeyken sağlıklı kalmak için ipuçları

Uzmanlar, koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını yavaşlatmak için olabildiğince evde kalmamızı öneriyor. Bu, özellikle kanser, kontrol edilemeyen diyabet veya hipertansiyonu olan insanlar da dahil olmak üzere daha yüksek risk grupları için önemli.

Sağlıklı yaşam tarzının kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok hastalık riskini etkileyebileceğini biliyoruz. Yeterli seviyede hareket etmek, yeterli ve dengeli beslenmek ve stresten uzak durabilmek gibi alışkanlıklar metabolizmamızın en iyi seviyede çalışmasına yardımcı olur. Evde kalırken de daha fazla hareket etmenin ve sağlıklı beslenmenin yeni yollarını deneyebilirsiniz.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ EGZERSİZLER

Küçük egzersizler bile sağlık için harika etkiler oluşturabilir. Egzersizler, bazı sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olmanın yanı sıra, ruh hali, enerji ve uyku kalitesi için de oldukça önemli. Oturmak, uzanmak, televizyon izlemek gibi hareketsiz kaldığınız zamanı sınırlamak da oldukça önemli.

Evden çalışıyorsanız veya online eğitim alıyorsanız:

- Dizüstü bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki e-postaları ve diğer mesajları okuyup yanıtlarken ayağa kalkın veya dolaşın.

- Görüntülü toplantılar sırasında ayağa kalkın veya belirli aralıklarla yürümeye çalışın. Oturmak zorundaysanız diz ve ayak egzersizleri yapmayı deneyin.

- Öğle yemeğinden sonra veya kahve molası yerine evin içinde adım sayınızı takip ederek kısa bir yürüyüş yapın. Kalp atış hızınızı hızlandırmak ve ter atmak için tempolu yürüyün. En az 10 dakika hareket etmeye devam edin.

- Mola vermeniz gerektiğini kendinize hatırlatmak için bilgisayarınızda veya telefonunuzda bir alarm kurun. Örneğin, her saatte bir veya iki dakikalık bir ayakta durma veya yürüme molası verin.

- İnternet üzerinden katılabileceğiniz canlı egzersiz seansları arayın.

TV izlerken de hareketli kalın:

- İzlerken ayağa kalkın ya da çamaşırları katlamak gibi hareketli bir eylem yapın.

- Sabit halde yürümek gibi ya da ekranın önünde esnemeler yaparak basit egzersizler yapmayı deneyin.

- Yeni bir kural koyun: Reklamlar sırasında oturmak yok!

- Bir şeyler izlerken varsa evde küçük çocuklarla oynamayı deneyin.

EVDE SAĞLIKLI BESLENMEK

Evde sağlıklı beslenmek, bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olur. Bugünleri yeni ve daha sağlıklı yemek pişirme ve yeme yollarını denemek için bir fırsat olarak düşünün.

Bu fikirler yardımcı olabilir:

- Alışveriş yaparken, sizin için hazırlaması kolay malzemeler seçin.

- Mutfağınızda bulunan malzemelerle yapabileceğiniz sağlıklı yemek tarifleri arayın.

- Sürekli bir şeyler yeme isteğinize karşı koyun. Evden çalışıyorsanız, mutfağa uzak bir odada çalışın.

- Gün boyunca yapacağınız atıştırmalıklarda taze meyveler veya işlenmemiş karışık kuru yemiş gibi sağlıklı tercihler yapın.

Daha fazla ipucu için;

Korona diyeti: Evde kalırken de sağlık beslenin

Evde çalışırken sağlıklı beslemenin yolları

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir

yazılarına da göz atabilirsiniz.