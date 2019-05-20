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Eyfel Kulesi tahliye edildi

Eyfel Kulesi'ne tırmanan bir adam yüzünden kuleye, giriş çıkışlar durdu.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 17:22..
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Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi, kuleye tırmanmak isteyen bir kişi yüzünden tahliye edildi.

Eyfel kulesi tahliye edildi VİDEO

1 SAATTİR GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILAMIYOR

149 metre yükseğe kadar tırmanan adam, henüz indirilemedi. Kuleye giriş- çıkışlar, 1 saattir yapılamıyor.

TIRMANAN KİŞİYLE PAZARLIK

Fransız yetkilier, tırmanma uzmanı itfaiye ekiplerinin kuleye geldiğini belirtti. Ayrıca görgü tanıkları, polis ekiplerinin kuleye tırmanan kişi ile inmesi için anlaşmaya çalıştığını dile getirdi.

Eyfel Kulesi tahliye edildi

2015'TE BİR İNGİLİZ TIRMANMIŞTI

Bugün Eyfel Kulesi'ne tırmanan kişi, aslında kuleye tırmanmak isteyen ilk kişi değil. 2015 yılında İngiliz James Kingston ismindeki bir sporcu, ipleri olmadan kuleye tırmanmıştı. Kingston'ın, YouTube'a koyduğu video ise 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

Eyfel Kulesi tahliye edildi

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