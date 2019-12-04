Ezgi Mola: Bende estetik yok

Oyuncu Ezgi Mola, Elele dergisine röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Mola, hâlâ doğal olduğunu söyledi.

2012’den beri dizilerde rol almayan oyuncu Ezgi Mola, “7 yıldır ekrandan uzağım. Bir dizide oynamayı çok istiyorum, son iki yıldır da dile getiriyorum. Ama beni heyecanlandıran bir şey olmadı.” dedi.

"ESTETİKSİZİM"

Şimdiye kadar yüzüne hiç estetik yaptırmadığını söyleyen 36 yaşındaki Ezgi Mola, şöyle konuştu: “Herkes tam tersini iddia ediyor ancak hâlâ doğalım. Biraz zayıfladım ve bir kadının olabileceği en güzel yaşlarda olduğumu düşünüyorum.

"ACIYI DİBİNE KADAR YAŞARIM"

Düşündüklerimi filtresiz, dolaysız biçimde söylerim.

Eskiye göre; biraz daha durgunum. ‘Acaba ben yine mi büyüyorum’ diye düşünüyorum. Zaman zaman garip bir boşlukta süzülüyorum, değişken bir ruh halindeyim.

Bir şey bittiğinde üzülürüm. O duyguyu bitirmem, tüketmem gerekir. Hatta tabiri caizse; acının dibini görmem gerekir. Böylece bu süreçten daha sağlıklı çıktığıma inanıyorum.”