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Ezgi Sertel: Bizi için dua edin

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, anne olmak için gün sayıyor.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 11:27..
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Ezgi Sertel, 2018 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu. İkiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, şu sıralar hayatlarının en heyecanlı dönemini yaşıyor.

Ezgi Sertel: Bizi için dua edin

Hamileliğinde 33 haftayı geride bırakan Ezgi Sertel, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"BİRAZ DAHA DURUN YAVRULARIM"

Sertel bu karenin altına "Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür... Dua edin, 26. Haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz. Ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz. Biraz daha durun yavrularım benim!" notunu düştü.

Ezgi Sertel: Bizi için dua edin

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