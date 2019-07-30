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Facebook, arkadaşlık isteklerinin sıralamasını değiştirecek

Facebook, kullanıcılara gelen arkadaşlık taleplerinin listelenmesi ile ilgili yeni bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.

DHA | 30.07.2019 - 10:43..
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, her ne kadar son zamanlarda yaşadığı gizlilik skandallarından sonra bir hayli zor durumda kalsa da platformda yaptığı küçük değişikliklerle, kaybettiği kullanıcıları yeniden kazanmaya çalışıyor.

ARKADAŞLIK İSTEĞİ SIRALAMASI DEĞİŞECEK

Arkadaşlık isteği listesinde değişiklik yapmayı planlıyan Facebook, arkadaşlık istekleri kısmını kullanıcının sıralamasına olanak sağlayacak. Bu sayede kullanıcı, gelen arkadaşlık isteklerini eskiden yeniye ya da yeniden eskiye doğru sıralayabilecek.

facreook

FAZLA İSTEK ALANLARIN İŞİNE YARAYACAK

Güncelleme, özellikle çok fazla arkadaş isteği bulunan kullanıcıların bu anlamda hayatını kolaylaştıracak. Öte yandan arkadaş isteklerini onaylamak ya da reddetmek yerine bekletmeyi seçen kullanıcılar, yeni talepleri de hızlıca görebilecek.

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