Facebook gruplarında kredi kartı bilgileriniz satılıyor olabilir

Son yıllarda pek çok gizlilik skandallarına adı karışan ve kullanıcılarının gözünde oldukça fazla değer kaybeden Facebook, kaybettiği popülerliğini tekrar geri kazanmak için birçok yeni çalışma yapacağını duyurmuştu. Ancak son gelen haberlere göre Facebook, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez de Facebook'daki grup kanallarında, kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin satıldığı iddia edildi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ SATILIYOR OLABİLİR

Araştırma şirketi Cisco Talos tarafından ortaya atılan iddiaya göre, kullanıcıların kredi kartı bilgileri, bazı Facebook gruplarında satılıyor. Konuyla ilgili şirketin yaptığı araştırmaya göre, 385 bin üyeye sahip 74 farklı Facebook grubunda kredi kartı bilgilerinin satıldığı iddia edildi. Araştırma şirketi, bugüne dek 1 milyonu aşkın kartın bu gruplar üzerinden satışının yapıldığı öne sürdü.

Facebook ise farkında olmadan, bu dolandırıcıların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlıyor. Çünkü Facebook'un geliştirdiği algoritma sayesinde dolandırıcılar, benzer grupları kolayca bulup iletişime geçebiliyor.

Cisco Talos tarafından yayınlanan raporun ardından bazı Facebook gruplarının kapatıldığı görülürken, büyük kısmının ise faaliyetini hala sürdürdüğü belirtildi.

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