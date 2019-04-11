Facebook hesabınızı dondursanız bile verileriniz toplanıyor

Son yıllarda adı birçok gizlilik skandallarına karışan Facebook hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni ortaya çıkan bir habere göre, sadece hesabın tamamıyla silinmesi halinde tüm veriler siliniyor; hesap pasife alındığında online hareketlerin takibinin yapıldığını söyleniyor.

Habere göre Facebook, kullanıcınını hesabını tekrar aktif edebilme ihtimalini göz önüne alarak verileri toplamaya devam ediyor.

İNSANLAR YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR

New York eyaleti internet bürosu eski şefi avukat Kathleen McGee yaptığı açıklamada, insanların çoğunun Facebook hesabını dondurduğunda, sosyal paylaşım sitesinin o kişi hakkında veri toplamayı da dondurduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak Facebook, kullanıcıların Facebook Pixel ya da sayfalardaki paylaş butonu gibi eklentiler aracılığıyla hesaplardan çıkış yapsalar bile onların internet hareketleri hakkında veri toplayabiliyor.

Facebook ise hesabı dondurmanın bir veri gizliliği ölçümü olmadığını, tam aksine bunun sitedeki diğer insanların gizliliği için olduğunu belirtiyor.

Özetlemek gerekirse, kullanıcı kendini diğer insanlardan gizlese bile Facebook o kullanıcı hakkında veri toplamaya devam ediyor. Şirket, veri toplanmasının engellenmesi için hesapların tamamen silinmesi gerektiğini söylüyor.

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